«Если бы я играл в футбол, он подо мной сидел бы на лавке». Губерниев – о Сутормине

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина о «Спартаке».

Футболист заявил, что не считает московскую команду конкурентом в борьбе за чемпионство.

«Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе. Это называется ткнуть пальцем в небо. Рассудит чемпионат.

Мне 47, если бы я сейчас играл в футбол, то Сутормин подо мной сидел бы на лавке. Сейчас разговор в пользу бедных: кто кому конкурент, кто кому не конкурент.

На месте Сутормина я бы задумался, потому что я играю в футбол лучше, чем он. Алексей бы сидел на лавке, а 47-летний играл бы в основе», – сказал Губерниев.