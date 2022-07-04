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«Если бы я играл в футбол, он подо мной сидел бы на лавке». Губерниев – о Сутормине

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина о «Спартаке».

Футболист заявил, что не считает московскую команду конкурентом в борьбе за чемпионство.

«Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе. Это называется ткнуть пальцем в небо. Рассудит чемпионат.

Мне 47, если бы я сейчас играл в футбол, то Сутормин подо мной сидел бы на лавке. Сейчас разговор в пользу бедных: кто кому конкурент, кто кому не конкурент.

На месте Сутормина я бы задумался, потому что я играю в футбол лучше, чем он. Алексей бы сидел на лавке, а 47-летний играл бы в основе», – сказал Губерниев.

  • «Зенит» стал чемпионом России 4 раза подряд.
  • «Спартак» в прошлом сезоне финишировал в РПЛ на 10-м месте.
  • Москвичи отстали от петербуржцев на 27 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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04.07.2022 23:39
Комментарии2
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    Рейтинг: +1981

    LOKOfanatik19 21 секунду назад

    Таблетки этому товарищу.

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    Рейтинг: +13021

    playsh 19 минут назад

    Интересно,это дословный "перевод" текста Губерниева от "Спорт-Экспресс",или очередной бред сивой кобылы.

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