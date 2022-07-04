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  • «Если бы я играл в футбол, он подо мной сидел бы на лавке». Губерниев – о Сутормине

«Если бы я играл в футбол, он подо мной сидел бы на лавке». Губерниев – о Сутормине

4 июля 2022, 23:39
13

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина о «Спартаке».

Футболист заявил, что не считает московскую команду конкурентом в борьбе за чемпионство.

«Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе. Это называется ткнуть пальцем в небо. Рассудит чемпионат.

Мне 47, если бы я сейчас играл в футбол, то Сутормин подо мной сидел бы на лавке. Сейчас разговор в пользу бедных: кто кому конкурент, кто кому не конкурент.

На месте Сутормина я бы задумался, потому что я играю в футбол лучше, чем он. Алексей бы сидел на лавке, а 47-летний играл бы в основе», – сказал Губерниев.

  • «Зенит» стал чемпионом России 4 раза подряд.
  • «Спартак» в прошлом сезоне финишировал в РПЛ на 10-м месте.
  • Москвичи отстали от петербуржцев на 27 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (13)
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LOKOfanatik19
1656969015
Таблетки этому товарищу.
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житель СПб
1656971838
1. Клоунада! Не ту профессию выбрал Губерниев. В цирке у него вышло бы лучше. 2. Алексей З любит говорить, что Бомбардир прозенитовский. Вот оно - очередное доказательство обратного.
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Дядя Серёжа
1656984413
А что, есть футбол с веслом? Сутормин...? слышал что-то
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acor94
1656997101
Дед, выпей таблетки, а то по жопе получишь
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paracetamol
1656999068
Да кто бы тебя, губошлепа, в Зенит позвал?
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Давид59
1657003443
Губерниев - футбольный эксперт? Как-то не очень получается. Всё больше на оскорбления сваливается
Ответить
ItalianFootball
1657004303
Если бы мир не сходил с ума, Димка, ты бы гендиром 6ой палаты был.
Ответить
alp
1657004957
у этого поца явная мания величия... где кокорин со своим стулом?
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Spirit_78
1657005839
Это не тот Губерниев, который стометровку более чем за полминуты "пробегает"?))
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Беспонтий
1657029141
смена напитков резкий переход с коньяка на абсент прибавляет мании величия но резко снижает способность соображать абсент напиток поэтов а не ё..тых коментаторов ещё и в таких колличествах
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