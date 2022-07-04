Бистрович не будет приостанавливать контракт с ЦСКА. Он вернется в Россию по ходу чемпионата

Представитель полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича высказался о будущем игрока в столичном клубе.

Ранее хорватский футболист получил небольшую травму и покинул расположение клуба. ЦСКА разрешил ему отправиться в Хорватию.

«Нет, Кристиян не будет приостанавливать контракт и пользоваться правилом ФИФА. Он вернется в Россию через 15 дней. Мы относимся к ЦСКА с большим уважением, у нас дружеские отношения», – сказал представитель футболиста.