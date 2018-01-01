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Бистрович не будет приостанавливать контракт с ЦСКА. Он вернется в Россию по ходу чемпионата

Представитель полузащитника ЦСКА Кристиана Бистровича высказался о будущем игрока в столичном клубе.

Ранее хорватский футболист получил небольшую травму и покинул расположение клуба. ЦСКА разрешил ему отправиться в Хорватию.

«Нет, Кристиян не будет приостанавливать контракт и пользоваться правилом ФИФА. Он вернется в Россию через 15 дней. Мы относимся к ЦСКА с большим уважением, у нас дружеские отношения», – сказал представитель футболиста.

  • ЦСКА подписал Бистровича в 2018 году.
  • Вторую часть прошлого сезона он провел на правах аренды в Турции.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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