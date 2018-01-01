Бистрович покинул расположение ЦСКА. Клуб ведет переговоры по его аренде

Полузащитник Кристиян Бистрович может уйти из ЦСКА.

Хорватский футболист получил небольшую травму и покинул расположение клуба. ЦСКА разрешил ему отправиться в Хорватию.

Бистрович не уведомлял клуб о решении воспользоваться поправкой ФИФА и приостановить контракт, но ЦСКА все равно ведет по его аренде с несколькими командами.