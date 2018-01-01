Бистрович покинул расположение ЦСКА. Клуб ведет переговоры по его аренде

Полузащитник Кристиян Бистрович может уйти из ЦСКА.
Хорватский футболист получил небольшую травму и покинул расположение клуба. ЦСКА разрешил ему отправиться в Хорватию.
Бистрович не уведомлял клуб о решении воспользоваться поправкой ФИФА и приостановить контракт, но ЦСКА все равно ведет по его аренде с несколькими командами.
- ЦСКА подписал Бистровича в 2018 году.
- Вторую часть прошлого сезона он провел на правах аренды в Турции.
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