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Бистрович покинул расположение ЦСКА. Клуб ведет переговоры по его аренде

Полузащитник Кристиян Бистрович может уйти из ЦСКА.

Хорватский футболист получил небольшую травму и покинул расположение клуба. ЦСКА разрешил ему отправиться в Хорватию.

Бистрович не уведомлял клуб о решении воспользоваться поправкой ФИФА и приостановить контракт, но ЦСКА все равно ведет по его аренде с несколькими командами.

  • ЦСКА подписал Бистровича в 2018 году.
  • Вторую часть прошлого сезона он провел на правах аренды в Турции.

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Источник: сайт ЦСКА

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