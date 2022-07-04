«Не обделен вниманием». Агент Смольникова – о предложениях от клубов

Александр Маньяков, агент экс-защитника сборной России Игоря Смольникова, дал комментарии по поводу будущего игрока.
«Контракт Смольникова с «Арсеналом» закончился. Игорь покинул команду. Он сейчас дома, в Санкт-Петербурге.
По поводу продолжения футбольной карьеры пока не решил. Все будет зависеть от предложений.
Предложения есть. Пока все в форме консультаций и диалога. Сможет найти команду? Конечно. В этом плане Игорь не обделен вниманием», – сказал агент.
- Смольникову 33 года.
- Большую часть карьеры он провел в «Зените» (2013-2020).
Источник: «Спорт-Экспресс»