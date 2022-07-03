Гендиректор «Црвены Звезды»: «Россия наша братская страна, наш старший брат»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о своем отношении к России.

«Црвена Звезда» подписала план сотрудничества с «Зенитом».

Команды сегодня проведут товарищеский матч в Сочи.

– Рад быть в России, это наша братская страна. Россия – наш старший брат, рады приехать сюда играть в футбол. Это все – для удовольствия болельщиков двух наших стран. «Зенит» и «Црвена Звезда» – две большие команды, чемпионы своих стран. Хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень. Не сомневаюсь, что совместно поднимемся на уровень выше.

– Каким будет соглашение по юношам? И будет ли обмен более взрослыми игроками. По Эраковичу – правда?

– В соглашении предусмотрен обмен юношами, тренерами. Будут проводиться турниры между клубами.