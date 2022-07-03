Баженов: «Буду настаивать, чтобы Быстров в ретроматче сыграл и за «Зенит», и за «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал свое участие в ретроматче против «Зенита».

«Это большая честь для меня и определенный аванс. В моем понимании мне далеко до таких легендарных ветеранов, но спасибо за доверие. Физики добавлю, с техникой и тактикой будет сложнее, конечно.

В каждой команде много достойных игроков, которых не включили. Может, кто-то не смог по состоянию здоровья или кто-то физически не может, как, например, Влад Радимов, который на сборах – я бы с удовольствием на него посмотрел.

Будет ли матч принципиальным? Все равно мы спортсмены, люди, которые хотят побеждать в любой игре, неважно, футбол ли это. Так или иначе, заруба будет, мне кажется.

Буду ли говорить, чтобы Быстров второй тайм сыграл за «Спартак»? Я это предлагал, буду «душить» до конца, чтобы сыграл за нас. Но понимаю, что на данный момент это невозможно. Он сам сказал, что будет играть за «Зенит», – сказал Баженов.