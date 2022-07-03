Дьяков: «Да, я заработал хорошие деньги, но свой потенциал не реализовал»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков подвел итог карьеры. Он не в полной мере доволен.

«Удалась ли моя карьера полностью? Нет, удалась вообще не полностью. Да, я заработал хорошие деньги, у меня дом, машина, все счастливы. Но по-футбольному свой потенциал я не реализовал. Даже мои тренеры говорили: «Ты реализовал свой потенциал на 30%».

Мой путь был тернистым. По сути, я в 23 года только начал играть, но своей карьерой я доволен не полностью. Не реализовал те планы, задачи и мечты, которые ставил перед собой.

Да, я выиграл Кубок России, но не выиграл чемпионат, и не поиграл за сборную России, и не поиграл в Лиге чемпионов. Хотелось поиграть в Лиге, чтобы какой-то штрафной Джанлуиджи Буффону завалить», – сказал Дьяков на ютуб-канале Buhar.