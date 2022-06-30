Кассьерра успешно прошел медосмотр для «Зенита»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра станет игроком «Зенита».
«Кассьерра успешно прошел медосмотр. Ждите объявления в ближайшее время», – сказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
- Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Ожидается, что колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на 3 года с зарплатой 1 миллион евро.
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Источник: «Чемпионат»