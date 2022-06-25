«Зенит» заплатит за Кассьерру меньше, чем ожидалось

Стала известна сумма трансфера нападающего Матео Кассьерры из «Сочи» в «Зенит».

Ожидалось, что петербургский клуб заплатит за форварда 5 миллионов евро, однако удалось снизить цену до 4 миллионов плюс бонусы.

Колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на три года с зарплатой 1 миллион евро.

Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.

Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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