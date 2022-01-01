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«Зенит» заплатит за Кассьерру меньше, чем ожидалось

Стала известна сумма трансфера нападающего Матео Кассьерры из «Сочи» в «Зенит».

Ожидалось, что петербургский клуб заплатит за форварда 5 миллионов евро, однако удалось снизить цену до 4 миллионов плюс бонусы.

Колумбиец заключит с «Зенитом» контракт на три года с зарплатой 1 миллион евро.

  • Год назад «Сочи» купил Кассьерру за 1,2 миллиона евро.
  • Он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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Источник: Metaratings

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Комментарии8
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    Рейтинг: +25688

    slavutiq70 55 секунд назад

    Газпрома заплатил . ,,,

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    Рейтинг: +4331

    PAREVG. 1 час назад

    Очередной мартыхай в Зените...

    Раньше, я уважал Зенит, за то что там не играли темнокожие, а болельщики говорили: в цветах Зенита нет черного.
    Теперь болельщики тешат себя самообманом, что все они латиносы, хотя расовая принадлежность к гражданству отношения не имеет.

    1
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    Рейтинг: +3988

    ziborock 1 час назад

    Все по отработанным мутным схемам Газпрома!

    4
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    Рейтинг: +811

    O-kolesov > ziborock 6 минут назад

    Жаба душит? Это естественно если даже Лукойл отказался от спонсорства всеми ненавистной "народной" команды.

    0
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    Рейтинг: +65

    Болотоход 1 час назад

    Опять бомжарник сделку за 50 тыс рублей провернет,а потом зулуса выкинут!!!

    3
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    Рейтинг: +811

    O-kolesov > Болотоход 2 минуты назад

    Ты случайно не знаешь почему маленьких хрюшек кастрируют?

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    Рейтинг: +283

    кaстрюлька 2 часа назад

    Ну надо же ! Ну кто бы мог подумать

    3
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    Рейтинг: +3474

    Беспонтий 2 часа назад

    то ли вишенка на торт
    то ли печенька мать его
    этож скокацука мрот
    прилетело матео

    4
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