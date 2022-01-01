Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Кассьерру

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит».

По информации журналиста Пипе Сиерры, клуб из Петербурга заплатит за колумбийца 5 миллионов евро. Контракт с футболистом будет заключен по схеме «3+1».

  • В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.
  • «Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Кассьерра может сыграть за «Зенит» против «Спартака» в Суперкубке России 2
Стал известен список 33 лучших футболистов сезона РПЛ. Он еще не утвержден РФС 5
Гаранин подтвердил уход Кассьерры из «Сочи»
Источник: твиттер Пипе Сиерры

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:43
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +7178

    Томик 1 час назад

    Тоже мне секрет Полишинеля. 50 тысяч рублей, как обычно.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +288

    Slavan62 2 часа назад

    Сочи раздарбанили, с кем играть будут.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1041

    Hoahin > Slavan62 2 часа назад

    Ни с кем, в нижней половине таблицы барахтаться будут

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6617

    Semenycch 2 часа назад

    Сумма не большая, но я убежден, что Кассьерра не усиление для Зенита, а скорее ослабление.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11