Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Кассьерру

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит».

По информации журналиста Пипе Сиерры, клуб из Петербурга заплатит за колумбийца 5 миллионов евро. Контракт с футболистом будет заключен по схеме «3+1».

В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».

Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

«Зенит» предложил 25-летнему колумбийцу контракт по схеме «3+1».

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