«Зенит» подпишет контракт с Кассьеррой по схеме «3+1» («РБ Спорт»)

«Зенит» в ближайшее время закроет сделку по трансферу форварда «Сочи» Матео Кассьерры.

По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга подпишет контракт с 25-летним колумбийцем на три года с возможностью продления еще на один сезон.