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«Зенит» подпишет контракт с Кассьеррой по схеме «3+1» («РБ Спорт»)

«Зенит» в ближайшее время закроет сделку по трансферу форварда «Сочи» Матео Кассьерры.

По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга подпишет контракт с 25-летним колумбийцем на три года с возможностью продления еще на один сезон.

  • В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
  • Кассьерра – 2-й бомбардир минувшего сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 18:53
Комментарии3
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    Рейтинг: +23387

    JTherry 55 минут назад

    секретничает РБ-спорт о цене сделки: опять за полтешок рубликов переманили из фарма к бомжам...) зато Ротенберг получит сполна из кармана в карман, да не "оскудеет" рука дающего и не отвалится - у берущего...

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    Рейтинг: +1133

    Дубина 1 час назад

    Растянет газпром филиал видать

    1
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    Рейтинг: +503

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Вот и началась дойка фарм клуба, не зря выращивали

    3
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