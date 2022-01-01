«Зенит» подпишет контракт с Кассьеррой по схеме «3+1» («РБ Спорт»)

секретничает РБ-спорт о цене сделки: опять за полтешок рубликов переманили из фарма к бомжам...) зато Ротенберг получит сполна из кармана в карман, да не "оскудеет" рука дающего и не отвалится - у берущего...
«Зенит» в ближайшее время закроет сделку по трансферу форварда «Сочи» Матео Кассьерры.
По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга подпишет контракт с 25-летним колумбийцем на три года с возможностью продления еще на один сезон.
- В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Сочи».
- Кассьерра – 2-й бомбардир минувшего сезона РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.