Определилась дата дебюта Бэйла за «Лос-Анджелес»

Новичок «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл присоединится к команде в первые дни июля. Сейчас валлиец в отпуске.
Дебют Бэйла в МЛС ожидается 8 июля в дерби против «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Бэйл заключил контракт с «Лос-Анджелесом» на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.
- Валлиец перешел в американский клуб на правах свободного агента.
- За «Лос-Анджелес» уже выступают Карлос Вела и Джорджо Кьеллини.
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Источник: «Чемпионат»