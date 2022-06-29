Определилась дата дебюта Бэйла за «Лос-Анджелес»

Новичок «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл присоединится к команде в первые дни июля. Сейчас валлиец в отпуске.

Дебют Бэйла в МЛС ожидается 8 июля в дерби против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Бэйл заключил контракт с «Лос-Анджелесом» на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

Валлиец перешел в американский клуб на правах свободного агента.

За «Лос-Анджелес» уже выступают Карлос Вела и Джорджо Кьеллини.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное