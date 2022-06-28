Гончаренко ведет переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии

У бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко есть два варианта продолжения карьеры.

Белорус ведет переговоры с «Аль-Иттихадом» и «Аль-Шабабом». Оба клуба представляют Саудовскую Аравию.

Гончаренко работал в России с 2013 по 2022 год.

Он возглавлял «Кубань», «Урал», «Уфу», ЦСКА и «Краснодар».

«Аль-Иттихад» в последнем чемпионате Саудовской Аравии финишировал 2-м, «Аль-Шабаб» – 4-м.

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