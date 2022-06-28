Увольнение Почеттино из «ПСЖ» затягивается из-за желания тренера получить дополнительный бонус (GFFN)

Переговоры между «ПСЖ» и Маурисио Почеттино о расторжении контракта проходят сложно.

Парижане пытались убедить главного тренера снизить компенсацию в размере 15 миллионов евро, но безуспешно.

Теперь у аргентинца появилось новое требование – выплата 2 миллионов евро. Соответствующий бонус был бы ему положен в случае работы до лета 2023 года.

Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года.

Под его руководством парижане выиграли Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Новым тренером команды станет Кристоф Гальтье.

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