Увольнение Почеттино из «ПСЖ» затягивается из-за желания тренера получить дополнительный бонус (GFFN)

молодец этих денежных мешков надо доить по полной
Переговоры между «ПСЖ» и Маурисио Почеттино о расторжении контракта проходят сложно.
Парижане пытались убедить главного тренера снизить компенсацию в размере 15 миллионов евро, но безуспешно.
Теперь у аргентинца появилось новое требование – выплата 2 миллионов евро. Соответствующий бонус был бы ему положен в случае работы до лета 2023 года.
- Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года.
- Под его руководством парижане выиграли Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.
- Новым тренером команды станет Кристоф Гальтье.
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