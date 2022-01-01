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Семак: «Алберто хочет уйти в аренду. Ситуация непростая»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что нападающий Юри Алберто близок к уходу.

«У Юри Алберто есть желание на какое-то время уйти в аренду, клуб занимается этим вопросом, рассматривает разные варианты. Ситуация непростая», – сказал Семак.

  • Алберто уйдет в «Коринтианс». Вместо него придут 2 игрока оттуда.
  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Сегодня, 22:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +16434

    paracetamol 3 минуты назад

    Алберто хочет уйти в аренду, значит вертай Зюбу!

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