Семак: «Алберто хочет уйти в аренду. Ситуация непростая»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что нападающий Юри Алберто близок к уходу.

«У Юри Алберто есть желание на какое-то время уйти в аренду, клуб занимается этим вопросом, рассматривает разные варианты. Ситуация непростая», – сказал Семак.

Алберто уйдет в «Коринтианс». Вместо него придут 2 игрока оттуда.

«Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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