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Алберто удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети. Его обменяют на двух игроков «Коринтианса»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто своими действиями намекает на уход из клуба.

21-летний футболист удалил упоминание о петербургской команде из профиля соцсети.

Сообщалось, что бразильского форварда, вероятно, обменяют на вратаря Ивана и вингера Густаво Мантуана из «Коринтианса».

  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • Сообщалось, что форвард не смог вернуться в Россию из-за семьи.

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Источник: твиттер Фабио Алейшо

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