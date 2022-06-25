Алберто удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети. Его обменяют на двух игроков «Коринтианса»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто своими действиями намекает на уход из клуба.

21-летний футболист удалил упоминание о петербургской команде из профиля соцсети.

Сообщалось, что бразильского форварда, вероятно, обменяют на вратаря Ивана и вингера Густаво Мантуана из «Коринтианса».

«Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Сообщалось, что форвард не смог вернуться в Россию из-за семьи.

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