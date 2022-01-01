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Названы игроки «Коринтианса», которых «Зенит» может взять в обмен на Алберто

Состав «Зенита» могут пополнить вратарь «Коринтианса» Иван и его партнер по команде вингер Густаво Мантуан.

Петербургскому клубу предложили взять обоих футболистов в обмен на нападающего Юри Алберто.

Стороны постараются закрыть сделку уже сегодня, 25 июня.

  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • Сообщалось, что форвард не смог вернуться в Россию из-за семьи.

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Источник: твиттер Фабио Алейшо

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4744

    neim 25 минут назад

    На тебе боже, что нам не гоже ?
    И ещё штучки три заверните пожалуйста ))).

    0
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  • ...
    Рейтинг: +4744

    neim 2 часа назад

    Только вот зачем, чтобы деньги не пропали ? )))
    Потом и эти двое ****** из России и так до бесконечности что-ли ?

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  • ...
    Рейтинг: +1042

    Hoahin 2 часа назад

    Зачем вратарь бразилец?

    0
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    Рейтинг: +4744

    neim > Hoahin 2 часа назад

    Ну а чем Зенит хуже Локомотива, ведь у них тоже долгое время был вратарь из Бразилии и даже в сборной России поиграл .

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    ...
    Рейтинг: +1042

    Hoahin > neim 1 час назад

    Раньше и в Крыльях Советов алжирец в воротах стоял, прошли те времена. Хотя в нынешнее время можно и потратить "слот" на легионера-вратаря

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