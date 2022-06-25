Названы игроки «Коринтианса», которых «Зенит» может взять в обмен на Алберто

Состав «Зенита» могут пополнить вратарь «Коринтианса» Иван и его партнер по команде вингер Густаво Мантуан.

Петербургскому клубу предложили взять обоих футболистов в обмен на нападающего Юри Алберто.

Стороны постараются закрыть сделку уже сегодня, 25 июня.

«Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Сообщалось, что форвард не смог вернуться в Россию из-за семьи.

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