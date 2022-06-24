Семья запретила Алберто возвращаться в Россию. Он хотел продолжать играть за «Зенит»

Стало известно, кто повлиял на решение нападающего Юри Алберто не возвращаться в «Зенит» после отпуска.

«Близкие Юри Алберто в последний момент категорически воспротивились возвращению в Россию, хотя и агент, и сам нападающий были намерены выполнять контрактные обязательства перед «Зенитом», – сообщил журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное