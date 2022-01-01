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Семья запретила Алберто возвращаться в Россию. Он хотел продолжать играть за «Зенит»

Стало известно, кто повлиял на решение нападающего Юри Алберто не возвращаться в «Зенит» после отпуска.

«Близкие Юри Алберто в последний момент категорически воспротивились возвращению в Россию, хотя и агент, и сам нападающий были намерены выполнять контрактные обязательства перед «Зенитом», – сообщил журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии5
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    Рейтинг: +6998

    nik55 9 минут назад

    сбежал с рабства

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    Рейтинг: +32

    Болотоход > nik55 49 секунд назад

    Ну да! Заработал за сезон 5 мультов и свалил с болота!!!

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    Рейтинг: +659

    Конопляных дел мастер 14 минут назад

    Бредятина. Он кормит семью, а она запрещает ему зарабатывать? И будет получать в Бразилии в 2-3 раза меньше?

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    Рейтинг: +32

    Болотоход > Конопляных дел мастер 1 минуту назад

    Степан он уже всю семью обеспечил на всю жизнь! В газпроме то зарплаты как в космосе)))

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    Рейтинг: +16974

    Garrincha58 26 минут назад

    ерунда всё это он что мальчик что ли тут не в этом дело скорее всего агенты придумывают и хотят ещё подзаработать ну пусть теперь заиграет где то глупый молодой человек пошёл на поводу третьих лиц

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