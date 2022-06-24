Дюков объяснил, почему клубы почти единогласно выступили против расширения РПЛ

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему клубы РПЛ не поддержали расширение лиги.

— По поводу расширения лиги очень разные мнения. На этой неделе только три клуба проголосовали за расширение. Почему так меняется позиция клубов: то они за, то они против?

— У меня есть только предположение. Они исходят из конкретного момента и ситуации. В сентябре для ряда клубов, наверное, это было более правильно — расширить количество участников, сейчас такая необходимость отпала.

Они руководствуются логистическими, коммерческими аспектами, из-за чего 16 клубов сейчас более оптимальный вариант, может, весной ситуация изменится. Правильно вопрос задать им.

Сокращать лигу тоже неверно. Определенные вещи меняются. К управлению клубами приходят в том числе тренеры, которые видят футбол более современно. Должны пройти сезон-два, возможно, все изменится.

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