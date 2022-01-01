Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?
2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

Дюков объяснил, почему клубы почти единогласно выступили против расширения РПЛ

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему клубы РПЛ не поддержали расширение лиги.

— По поводу расширения лиги очень разные мнения. На этой неделе только три клуба проголосовали за расширение. Почему так меняется позиция клубов: то они за, то они против?

— У меня есть только предположение. Они исходят из конкретного момента и ситуации. В сентябре для ряда клубов, наверное, это было более правильно — расширить количество участников, сейчас такая необходимость отпала.

Они руководствуются логистическими, коммерческими аспектами, из-за чего 16 клубов сейчас более оптимальный вариант, может, весной ситуация изменится. Правильно вопрос задать им.

Сокращать лигу тоже неверно. Определенные вещи меняются. К управлению клубами приходят в том числе тренеры, которые видят футбол более современно. Должны пройти сезон-два, возможно, все изменится.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Дюков ответил на обвинения РФС в сливе письма «Спартака» с требованиями по Суперкубку
«Решение должно быть предельно взвешенным». Дюков – о выходе РФС из ФИФА 2
«В бойкот «Спартака» я не верил». Дюков – о Суперкубке
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:56
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11