Дюков высказался о соперниках сборной России

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о будущих соперниках сборной России.
- Сообщалось о договоренности с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией.
– Можете назвать следующих соперников сборной?
– Когда подпишем соглашения, тогда объявим соперника. Приоритет для нас – играть с национальными сборными, важны рейтинговые очки.
Будем стараться играть со сборными, который занимают высокое место в рейтинге [ФИФА].
Для нас важно играть дома перед своими болельщиками. Это основные принципы при подборе соперника.
– «Неофициальные» сборные не исключены?
– Никогда не говори «никогда». Соперники у нас есть и будут. Думаю, в следующем году будет больше статусных соперников.
Мы не вели переговоров с клубами о проведении товарищеских матчей. Наверное, какие‑то клубы готовы провести матч со сборной, какие‑то – нет.
Все матчи сборной России в 2024 году.
- Россия – Сербия – 4:0;
- Беларусь – Россия – 0:4;
- Вьетнам – Россия – 0:3;
- Россия – Бруней – 11:0;
- Россия – Сирия – 4:0.
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