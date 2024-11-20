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    Дюков высказался о соперниках сборной России

    Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о будущих соперниках сборной России.

    • Сообщалось о договоренности с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией.

    – Можете назвать следующих соперников сборной?

    – Когда подпишем соглашения, тогда объявим соперника. Приоритет для нас – играть с национальными сборными, важны рейтинговые очки.

    Будем стараться играть со сборными, который занимают высокое место в рейтинге [ФИФА].

    Для нас важно играть дома перед своими болельщиками. Это основные принципы при подборе соперника.

    – «Неофициальные» сборные не исключены?

    – Никогда не говори «никогда». Соперники у нас есть и будут. Думаю, в следующем году будет больше статусных соперников.

    Мы не вели переговоров с клубами о проведении товарищеских матчей. Наверное, какие‑то клубы готовы провести матч со сборной, какие‑то – нет.

    Все матчи сборной России в 2024 году.

    • Россия – Сербия – 4:0;
    • Беларусь – Россия – 0:4;
    • Вьетнам – Россия – 0:3;
    • Россия – Бруней – 11:0;
    • Россия – Сирия – 4:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2024 23:58
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