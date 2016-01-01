Большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24

Какое нахрен голосавание??? Мы в какой стане живём, сказали расширить - расширяем, сказали углубить - углубляем! Приказываю расширять до 20 команд, как в Англии!
Сегодня, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.
«На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24.
Большинство клубов выступили против расширения РПЛ», – сообщает пресс-служба РПЛ.
По информации «РБ Спорт», за расширение проголосовало всего три клуба.
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