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Большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24

Сегодня, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.

«На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24.

Большинство клубов выступили против расширения РПЛ», – сообщает пресс-служба РПЛ.

По информации «РБ Спорт», за расширение проголосовало всего три клуба.

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Источник: сайт РПЛ

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Сегодня, 17:17
Комментарии3
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    Рейтинг: +2794

    acor94 12 минут назад

    Какое нахрен голосавание??? Мы в какой стане живём, сказали расширить - расширяем, сказали углубить - углубляем! Приказываю расширять до 20 команд, как в Англии!

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    Рейтинг: +156

    ElninoO 36 минут назад

    А теперь они против, чудеса какие то..

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    Рейтинг: +989

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 55 минут назад

    Боятся, что появятся клубы из Крыма и Новороссии.

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