Большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24

Сегодня, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.

«На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24.

Большинство клубов выступили против расширения РПЛ», – сообщает пресс-служба РПЛ.

По информации «РБ Спорт», за расширение проголосовало всего три клуба.

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