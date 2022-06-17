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  • «У игроков «Реала» была мысль: «Нужно победить и посмеяться над Салахом». Родриго – о финале ЛЧ

«У игроков «Реала» была мысль: «Нужно победить и посмеяться над Салахом». Родриго – о финале ЛЧ

17 июня 2022, 14:31
4

Вингер «Реала» Родриго рассказал, что мадридская команда была дополнительно мотивирована перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» из-за слов Мохамеда Салаха.

  • Египтянин говорил о желании взять реванш за поражение в финале ЛЧ в 2018 году.
  • 28 мая 2022-го «Реал» снова обыграл «Ливерпуль» (1:0) и стал 14-кратным победителем турнира.

«После окончания матча мы сделали коридор. Игроки «Ливерпуля» проходили мимо. Салах был расстроен и шел с опущенной головой.

Модрич посмотрел на него и сказал: «Спасибо, Салах, попытайся в следующий раз». Я засмеялся.

Когда тебя провоцируют, просто хочется победить и потом посмеяться над этим человеком. У игроков «Реала» в головах была мысль: «Нужно победить и посмеяться над Салахом», – признался Родриго.

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Источник: Goal
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Салах Мохамед Родриго
Комментарии (4)
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Untitled-1
1655466293
Салах говорил, что просто хочет взять реванш. Это вполнен ормально. А смеяться над проигравшим, который играл лучше тебя - это уж совсем мерзко
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moskowcity-petrv
1655468158
Дибилы однако
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moskowcity-petrv
1655468295
Скажите спасибо голкиперу
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Psih86
1655475891
Всегда были гнилыми чертями, такими и остались. И главное большинство игроков Реала такие конченные.
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