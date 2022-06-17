«У игроков «Реала» была мысль: «Нужно победить и посмеяться над Салахом». Родриго – о финале ЛЧ

Вингер «Реала» Родриго рассказал, что мадридская команда была дополнительно мотивирована перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» из-за слов Мохамеда Салаха.

Египтянин говорил о желании взять реванш за поражение в финале ЛЧ в 2018 году.

28 мая 2022-го «Реал» снова обыграл «Ливерпуль» (1:0) и стал 14-кратным победителем турнира.

«После окончания матча мы сделали коридор. Игроки «Ливерпуля» проходили мимо. Салах был расстроен и шел с опущенной головой.

Модрич посмотрел на него и сказал: «Спасибо, Салах, попытайся в следующий раз». Я засмеялся.

Когда тебя провоцируют, просто хочется победить и потом посмеяться над этим человеком. У игроков «Реала» в головах была мысль: «Нужно победить и посмеяться над Салахом», – признался Родриго.