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«У игроков «Реала» была мысль: «Нужно победить и посмеяться над Салахом». Родриго – о финале ЛЧ

Вингер «Реала» Родриго рассказал, что мадридская команда была дополнительно мотивирована перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» из-за слов Мохамеда Салаха.

  • Египтянин говорил о желании взять реванш за поражение в финале ЛЧ в 2018 году.
  • 28 мая 2022-го «Реал» снова обыграл «Ливерпуль» (1:0) и стал 14-кратным победителем турнира.

«После окончания матча мы сделали коридор. Игроки «Ливерпуля» проходили мимо. Салах был расстроен и шел с опущенной головой.

Модрич посмотрел на него и сказал: «Спасибо, Салах, попытайся в следующий раз». Я засмеялся.

Когда тебя провоцируют, просто хочется победить и потом посмеяться над этим человеком. У игроков «Реала» в головах была мысль: «Нужно победить и посмеяться над Салахом», – признался Родриго.

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Источник: Goal

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1261

    moskowcity-petrv 42 минуты назад

    Скажите спасибо голкиперу

    0
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    Рейтинг: +1261

    moskowcity-petrv 45 минут назад

    Дибилы однако

    0
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    Рейтинг: +786

    Untitled-1 1 час назад

    Салах говорил, что просто хочет взять реванш. Это вполнен ормально. А смеяться над проигравшим, который играл лучше тебя - это уж совсем мерзко

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