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Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении

В раздевалке сборной Армении возникли проблемы.

В частности, своим положением в команде недоволен полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Из четырех июньских матчей он принял участие в трех, но только в одном случае провел на поле все 90 минут.

После замены в игре с Шотландией (1:4) Сперцян был раздражен и выражал недовольство решением тренера Хоакина Капарроса.

Аналогичная ситуация и с форвардом «Хоффенхайма» Саркисом Адамяном, который вовсе решил приостановить карьеру в сборной.

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Источник: Hraparak

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Комментарии1
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    Рейтинг: +576

    Solist345345 9 минут назад

    Очередной звездунок звезду поймал. Это то и мешает нашим футболистам профессионально развиваться.

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