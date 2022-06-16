Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении

16 июня 2022, 09:54
3

В раздевалке сборной Армении возникли проблемы.

В частности, своим положением в команде недоволен полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Из четырех июньских матчей он принял участие в трех, но только в одном случае провел на поле все 90 минут.

После замены в игре с Шотландией (1:4) Сперцян был раздражен и выражал недовольство решением тренера Хоакина Капарроса.

Аналогичная ситуация и с форвардом «Хоффенхайма» Саркисом Адамяном, который вовсе решил приостановить карьеру в сборной.

Еще по теме:
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке 3
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб 4
Игрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли» 2
Источник: Hraparak
Лига наций Россия. Премьер-лига Краснодар Армения Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Solist345345
1655366591
Очередной звездунок звезду поймал. Это то и мешает нашим футболистам профессионально развиваться.
Ответить
SLADE2019
1655367890
Зачем парня ругать начинать? Он вправе свое мнение высказывать. В конце концов, он в курсе того, что за другую сборную он уже не сыграет.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
9
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
1
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
23
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
4
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
17:59
6
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Все новости
Все новости
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
Вчера, 18:02
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»
29 июля
5
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
28 июля
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
28 июля
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
28 июля
15
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии
20 июля
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля
19 марта
18
Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27
12 февраля
5
ФотоРоналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии
2025.11.26 16:16
1
ФотоРоссия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА
2025.07.10 12:01
4
ФотоРоналду сделал подарок Трампу
2025.06.17 15:58
2
ФотоРоналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций
2025.06.09 21:47
1
На финале Лиги наций погиб болельщик: подробности
2025.06.09 19:40
Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»
2025.06.09 14:58
Мората прокомментировал незабитый пенальти в финале Лиги наций
2025.06.09 14:28
1
Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»
2025.06.09 13:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+