Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении

В раздевалке сборной Армении возникли проблемы.
В частности, своим положением в команде недоволен полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Из четырех июньских матчей он принял участие в трех, но только в одном случае провел на поле все 90 минут.
После замены в игре с Шотландией (1:4) Сперцян был раздражен и выражал недовольство решением тренера Хоакина Капарроса.
Аналогичная ситуация и с форвардом «Хоффенхайма» Саркисом Адамяном, который вовсе решил приостановить карьеру в сборной.
Источник: Hraparak