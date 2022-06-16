Сперцян недоволен своим положением в сборной Армении

В раздевалке сборной Армении возникли проблемы.

В частности, своим положением в команде недоволен полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Из четырех июньских матчей он принял участие в трех, но только в одном случае провел на поле все 90 минут.

После замены в игре с Шотландией (1:4) Сперцян был раздражен и выражал недовольство решением тренера Хоакина Капарроса.

Аналогичная ситуация и с форвардом «Хоффенхайма» Саркисом Адамяном, который вовсе решил приостановить карьеру в сборной.