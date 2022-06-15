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  • «Надеюсь, люди меня поймут. Я хочу стать чемпионом». Бакаев – о переходе из «Спартака» в «Зенит»

«Надеюсь, люди меня поймут. Я хочу стать чемпионом». Бакаев – о переходе из «Спартака» в «Зенит»

15 июня 2022, 20:54
34

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

– Поделитесь спортивными целями, которые вы ставите перед собой, учитывая высокий уровень конкуренции в «Зените».

– Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция – это хорошо, для меня – уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава.

– Переход из «Спартака» в «Зенит» – всегда особенный момент, который всех будоражит. Чувствуете это?

– Я понимаю, что это особенный момент, а скоро, наверное, пойму еще острее. Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». Семь лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (34)
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spam2009
1655315931
не чувак, тебя не поймут. Спартаковские болельщики тебя не поймут сам знаешь почему, ну а питерские, там к сожалению в Подавляющем большинстве бомжи. Бомжи по сути, а не по социальному статусу, душевные нищеброды
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zigbert
1655317667
Трофеи и титулы это хорошо. Но честь дороже.
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Fusballer
1655318181
На госгарантии чемпионства повёлся(((
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Серёга Краснодарский
1655319429
Очкуют ставить Коменты на бред этого придурка Денисова. Ну ладно он и раньше был дураком но армян то куда полез? Дебил ты а не армян
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Persona_non_Grata
1655321341
Ну если нашим ослам такие игроки не нужны - становись чемпионом (((
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inzek
1655324705
достойная замена шлюбе
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Plyash
1655325173
Просто Бак оказался человек-говно,и это говно рано или поздно должно было полезть наружу.И слава богу,что это говно полезло в Питере,а не в Москве. Дурачок восточный с гонором выше крыши,и Семак с ним ещё наплачется.Потом вспомните меня. Всем удачи.
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шахта Заполярная
1655334113
Если бы перешел в любой другой клуб, да хоть к коням или ментам, но кода к грязным бомжам. Ждет тебя судьба презираемого всеми, продажного шлюбы.
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выапирт
1655368188
"– Естественно, я хочу стать чемпионом." Что же ты тогда в Спартаке херней страдал?
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Fandorine
1655369624
Г А Н Д О Н
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