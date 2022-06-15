«Надеюсь, люди меня поймут. Я хочу стать чемпионом». Бакаев – о переходе из «Спартака» в «Зенит»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.
– Поделитесь спортивными целями, которые вы ставите перед собой, учитывая высокий уровень конкуренции в «Зените».
– Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция – это хорошо, для меня – уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава.
– Переход из «Спартака» в «Зенит» – всегда особенный момент, который всех будоражит. Чувствуете это?
– Я понимаю, что это особенный момент, а скоро, наверное, пойму еще острее. Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
- Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». Семь лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.