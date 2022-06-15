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«Надеюсь, люди меня поймут. Я хочу стать чемпионом». Бакаев – о переходе из «Спартака» в «Зенит»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

– Поделитесь спортивными целями, которые вы ставите перед собой, учитывая высокий уровень конкуренции в «Зените».

– Естественно, я хочу стать чемпионом, у меня еще нет этого титула. А вообще хочется выиграть все! Конкуренция – это хорошо, для меня – уж точно, поэтому буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком стартового состава.

– Переход из «Спартака» в «Зенит» – всегда особенный момент, который всех будоражит. Чувствуете это?

– Я понимаю, что это особенный момент, а скоро, наверное, пойму еще острее. Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». Семь лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии19
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    Рейтинг: +17999

    Persona_non_Grata 13 минут назад

    Ну если нашим ослам такие игроки не нужны - становись чемпионом (((

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    Рейтинг: +1162

    Серёга Краснодарский 45 минут назад

    Очкуют ставить Коменты на бред этого придурка Денисова. Ну ладно он и раньше был дураком но армян то куда полез? Дебил ты а не армян

    1
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    Рейтинг: +5423

    rash1959 1 час назад

    послушный бюджетник, теперь на путинги будет ходить, и голосовать с телефоном.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +220

    kostilio 1 час назад

    переживем, и куда более значимые футболисты уходили из Спартака )) Бакаев так и не вырос в топ игрока

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    Рейтинг: +17999

    Persona_non_Grata > kostilio 10 минут назад

    А если у него это впереди ? Конечно переживем, мы и санкции переживем, а уж это то .... Вот только вопрос - а оно надо ???

    1
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    Рейтинг: +13995

    Fusballer 1 час назад

    На госгарантии чемпионства повёлся(((

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +17999

    Persona_non_Grata > Fusballer 10 минут назад

    Одобряю и не осуждаю !!!

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    Рейтинг: +96715

    zigbert 1 час назад

    Трофеи и титулы это хорошо. Но честь дороже.

    2
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    Рейтинг: +3456

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Будешь на лавке сидеть, и конечно, станешь чемпионом.

    2
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    Рейтинг: +1484

    Benifacto 1 час назад

    чую сглазишь, и не станет Зенит чемпионом в следующем году)))

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    Рейтинг: +10172

    "supermax" 1 час назад

    не очень-то много комментариев собирают обрывки интервью Бакаева....все спокойно отнеслись.... чемпионом канеш станешь...знал куда шел то))

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    Рейтинг: +2006

    almanev 1 час назад

    Ну такое... Стать чемпионом за счет Клаудиньо, Барриоса, Вендела... Это такая же заслуга как у Азара в прошедшей ЛЧ. Ограничится тем, что будет выходить на замену, забьет Спартаку один раз и уйдет в аренду.

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