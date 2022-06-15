Алексей Березуцкий прокомментировал уход из ЦСКА

Алексей Березуцкий дал комментарий после своего ухода с поста главного тренера ЦСКА.

«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой – к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения – это целый комплекс причин.

Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», – сказал Березуцкий.