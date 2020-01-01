ЦСКА представит Федотова до старта сборов 15 июня («СЭ»)

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в ближайшие дни возглавит ЦСКА.
По информации «СЭ», решение о назначении Федотова в столичный клуб уже принято. Сейчас тренер находится в Москве.
ЦСКА представят нового главного тренера и его штаб до начала сборов клуба 15 июня.
- Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
- Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
- ЦСКА закончил сезон на 5-м месте.