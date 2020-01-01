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ЦСКА представит Федотова до старта сборов 15 июня («СЭ»)

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в ближайшие дни возглавит ЦСКА.

По информации «СЭ», решение о назначении Федотова в столичный клуб уже принято. Сейчас тренер находится в Москве.

ЦСКА представят нового главного тренера и его штаб до начала сборов клуба 15 июня.

  • Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • ЦСКА закончил сезон на 5-м месте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10

    andreynovo7e3 23 секунды назад


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    Рейтинг: +23246

    JTherry 29 минут назад

    выклянчил себе ЗП у Орешкина, чтобы и на Бородина-колизейщика хватило... Конифей сбежит от этого физрука...)

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    Рейтинг: +10

    fghjfgnf 47 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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    Рейтинг: +6559

    sochi-2013 53 минуты назад

    Говнюк!
    Повтори путь Гончаренко.

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