Рианчо: «Абаскаль добьется успеха в «Спартаке». Абсолютно обоснованный выбор руководства»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Я уверен, что Абаскаль добьется успеха в «Спартаке», – испанские тренеры лучше всех подготовлены в мире. На мой взгляд, испанская футбольная философия подойдет «Спартаку».

Так что это абсолютно обоснованный выбор руководства, несмотря на незначительный опыт Гильермо. Кроме того, фамилия Абаскаль относится к этнографической группе пасьего – им присущ твердый характер, сила духа и выносливость.

Безусловно, я очень удивился, что «Спартак» смог пригласить в Россию иностранного тренера. Футбол – это международный язык, который объединяет страны. И это очень хорошо.

Я желаю Абаскалю успехов в России и хочу, чтобы он принес «Спартаку» большие победы», – сказал Рианчо.