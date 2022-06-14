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  • Каттани – о Рыбусе: «В его случае контракт может не ограничиться двумя годами»

Каттани – о Рыбусе: «В его случае контракт может не ограничиться двумя годами»

14 июня 2022, 15:51
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе в клуб бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса.

«Когда я пришeл в январе, пришло много молодых игроков. Они хорошо себя проявили, у них был прогресс – благодарен за это Ваноли.

Мы можем продолжать брать молодых, но должны стабилизировать ситуацию. Этим летом я бы хотел сконцентрироваться на готовых футболистах. Мы должны усиливать команду такими игроками, как Рыбус.

Вторым лучшим футболистом лиги в этом году я, например, выбрал Нобоа. Если человек в 37 лет показывает такие результаты, какие могут быть проблемы у 32-летнего Рыбуса?

У него контракт на два года, но в случае с ним двумя годами контракт может не ограничиться», – сказал Каттани.

  • «Спартак» подписал Рыбуса бесплатно.
  • Поляк играет в России с 2012 года, за исключением сезона-2016/17, который он провел в «Лионе».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Рыбус Мацей
Комментарии (1)
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alefreddy
1655219226
средненький игрок пора бы уровня Видича найти защитника
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