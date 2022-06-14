Каттани – о Рыбусе: «В его случае контракт может не ограничиться двумя годами»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе в клуб бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса.

«Когда я пришeл в январе, пришло много молодых игроков. Они хорошо себя проявили, у них был прогресс – благодарен за это Ваноли.

Мы можем продолжать брать молодых, но должны стабилизировать ситуацию. Этим летом я бы хотел сконцентрироваться на готовых футболистах. Мы должны усиливать команду такими игроками, как Рыбус.

Вторым лучшим футболистом лиги в этом году я, например, выбрал Нобоа. Если человек в 37 лет показывает такие результаты, какие могут быть проблемы у 32-летнего Рыбуса?

У него контракт на два года, но в случае с ним двумя годами контракт может не ограничиться», – сказал Каттани.