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Каттани – о Рыбусе: «В его случае контракт может не ограничиться двумя годами»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о переходе в клуб бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса.

«Когда я пришeл в январе, пришло много молодых игроков. Они хорошо себя проявили, у них был прогресс – благодарен за это Ваноли.

Мы можем продолжать брать молодых, но должны стабилизировать ситуацию. Этим летом я бы хотел сконцентрироваться на готовых футболистах. Мы должны усиливать команду такими игроками, как Рыбус.

Вторым лучшим футболистом лиги в этом году я, например, выбрал Нобоа. Если человек в 37 лет показывает такие результаты, какие могут быть проблемы у 32-летнего Рыбуса?

У него контракт на два года, но в случае с ним двумя годами контракт может не ограничиться», – сказал Каттани.

  • «Спартак» подписал Рыбуса бесплатно.
  • Поляк играет в России с 2012 года, за исключением сезона-2016/17, который он провел в «Лионе».

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Источник: «Чемпионат»

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