Агент: «У Смольникова есть предложения из хороших клубов РПЛ»

Александр Маньяков, агент экс-защитника тульского «Арсенала» Игоря Смольникова, высказался о будущем своего клиента.
– Правда ли, что Игорем интересуется «Торпедо»?
– Я оставлю данную ситуацию без комментариев. У Игоря закончился контракт с «Арсеналом», и он уехал домой, в Санкт-Петербург.
– В «Арсенале» не хотели его оставить?
– Игорь не хочет оставаться в ФНЛ. У него есть предложения из хороших клубов РПЛ.
– Нет вариантов с отъездом в Европу?
– С Европой сложно сейчас. Ощутимых вариантов пока нет.
- Смольникову 33 года.
- Его контракт с тульским «Арсеналом» истек.
- Больше всего матчей в карьере Игорь провел за «Зенит» (2013-2020 годы).
Источник: «РБ Спорт»