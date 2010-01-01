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Агент: «У Смольникова есть предложения из хороших клубов РПЛ»

Александр Маньяков, агент экс-защитника тульского «Арсенала» Игоря Смольникова, высказался о будущем своего клиента.

– Правда ли, что Игорем интересуется «Торпедо»?

– Я оставлю данную ситуацию без комментариев. У Игоря закончился контракт с «Арсеналом», и он уехал домой, в Санкт-Петербург.

– В «Арсенале» не хотели его оставить?

– Игорь не хочет оставаться в ФНЛ. У него есть предложения из хороших клубов РПЛ.

– Нет вариантов с отъездом в Европу?

– С Европой сложно сейчас. Ощутимых вариантов пока нет.

  • Смольникову 33 года.
  • Его контракт с тульским «Арсеналом» истек.
  • Больше всего матчей в карьере Игорь провел за «Зенит» (2013-2020 годы).

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +969

    jek718875 5 минут назад

    Неплохой игрок,работяга

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    Рейтинг: +6128

    Ганнибал Лектор 47 минут назад

    До сих пор удивляюсь, как с таким составом Тула умудрилась вылететь с последнего места

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    Рейтинг: +10554

    Алексей З 55 минут назад

    Пригодится в РПЛ, без команды точно не останется.
    В Туле достаточно неплохих игроков, их вылет "заслуга" руководства и тренера.

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