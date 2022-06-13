Агент: «У Смольникова есть предложения из хороших клубов РПЛ»

Александр Маньяков, агент экс-защитника тульского «Арсенала» Игоря Смольникова, высказался о будущем своего клиента.

– Правда ли, что Игорем интересуется «Торпедо»?

– Я оставлю данную ситуацию без комментариев. У Игоря закончился контракт с «Арсеналом», и он уехал домой, в Санкт-Петербург.

– В «Арсенале» не хотели его оставить?

– Игорь не хочет оставаться в ФНЛ. У него есть предложения из хороших клубов РПЛ.

– Нет вариантов с отъездом в Европу?

– С Европой сложно сейчас. Ощутимых вариантов пока нет.