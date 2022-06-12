Стало известно, по какой причине «ПСЖ» решил уволить Почеттино

Маурисио Почеттино в ближайшее время покинет пост главного тренера «ПСЖ». Ранее сообщалось, что он договорился о расторжении контракта с парижским клубом.
Решение уволить аргентинца принял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
По информации Daily Mail, катарские владельцы решились на это после поражения клуба от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года.
- При нем команда дважды выиграла Лигу 1.
- Команду из Парижа может возглавить Зинедин Зидан.
Источник: Daily Mail