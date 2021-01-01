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Стало известно, по какой причине «ПСЖ» решил уволить Почеттино

Маурисио Почеттино в ближайшее время покинет пост главного тренера «ПСЖ». Ранее сообщалось, что он договорился о расторжении контракта с парижским клубом.

Решение уволить аргентинца принял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

По информации Daily Mail, катарские владельцы решились на это после поражения клуба от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года.
  • При нем команда дважды выиграла Лигу 1.
  • Команду из Парижа может возглавить Зинедин Зидан.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15893

    Cleaner 2 часа назад

    Тогда и Клоппа увольнять нужно. Он ведь тоже проиграл Реалу в этой Лиге Чемпионов.

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    Рейтинг: +2672

    Nerlinger > Cleaner 2 часа назад

    А клопа и вовсе раздавить

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    Рейтинг: +1954

    LOKOfanatik19 > Cleaner 50 минут назад

    Клопп ставит атакующий футбол и показывает результат... Да и вообще при чем тут Клопп??? Можно было и Анчелоти уволить, он же проиграл Шерифу...

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    Рейтинг: +15893

    Cleaner > LOKOfanatik19 21 минуту назад

    Так и я об этом. О том, что увольнение связано только с тем, что шейхи хотят Зидана. А поражение от Реала это только предлог.

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