Стало известно, по какой причине «ПСЖ» решил уволить Почеттино

Маурисио Почеттино в ближайшее время покинет пост главного тренера «ПСЖ». Ранее сообщалось, что он договорился о расторжении контракта с парижским клубом.

Решение уволить аргентинца принял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

По информации Daily Mail, катарские владельцы решились на это после поражения клуба от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.