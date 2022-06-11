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  • Орещук: «Если «Фрайбург» интересуется Фоминым, надо собираться и прям пешком идти»

Орещук: «Если «Фрайбург» интересуется Фоминым, надо собираться и прям пешком идти»

11 июня 2022, 19:50
2

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал интерес «Фрайбурга» к полузащитнику москвичей Даниилу Фомину.

«Если им интересуется «Фрайбург», то нужно собирать вещи и ехать. Мне кажется, его лига – испанская, в Германии играют в интенсивный футбол, очень много спринтов. А Фомин славится мыслями и объeмом. В моем понимании Германия ему не подходит.

Если это правда и не агентская утка, то надо собираться и ехать во «Фрайбург», прям пешком идти. Для начала европейской карьеры Бундеслига – хороший вариант», – сказал Орещук.

  • В прошедшем сезоне Фомин забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Фрайбург Фомин Даниил
Комментарии (2)
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sined1951
1654968379
Незачем в Германию ехать, будет лавку полировать. В Динамо вокруг него надо строить классную команду.
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portero
1654968944
То лига не подходит, то надо бежать туда???
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