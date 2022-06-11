Орещук: «Если «Фрайбург» интересуется Фоминым, надо собираться и прям пешком идти»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал интерес «Фрайбурга» к полузащитнику москвичей Даниилу Фомину.
«Если им интересуется «Фрайбург», то нужно собирать вещи и ехать. Мне кажется, его лига – испанская, в Германии играют в интенсивный футбол, очень много спринтов. А Фомин славится мыслями и объeмом. В моем понимании Германия ему не подходит.
Если это правда и не агентская утка, то надо собираться и ехать во «Фрайбург», прям пешком идти. Для начала европейской карьеры Бундеслига – хороший вариант», – сказал Орещук.
- В прошедшем сезоне Фомин забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: Metaratings