Радимов: «Зарема понимает, что «Спартаку» невозможно обыграть «Зенит», и заранее стелет соломку»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил поведение «Спартака» перед Суперкубком России. Москвичи угрожают бойкотом из-за проведения игры в Санкт-Петербурге.

«Зарема Салихова просто понимает, что «Спартак» намного слабее «Зенита», выиграть невозможно. Поэтому заранее стелет соломку для своих футболистов. К сожалению, это не по-спортивному – всe решается на поле. Она понимает, что на поле «Зенит» гораздо сильнее, поэтому «Спартаку» в этой истории легче бойкотировать матч, чем проиграть. Точно так же, как и десятое место списывается на то, что во всeм виноваты судьи, и команда не досчиталась очков. Это уже переходит все границы.

Тут даже уже не смешно – смешно было изначально. Просто идeт демотивация футболистов «Спартака», потому что они прекрасно знают, что если проиграют матч, то могут спокойно свалить всe на судей, на ветер, на не тот стадион – вместо того, чтобы выйти и играть. Непризнание своих ошибок связано с трусостью. «Спартак» боится в очередной раз проиграть «Зениту», – сказал Радимов.