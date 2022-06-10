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  • Радимов: «Зарема понимает, что «Спартаку» невозможно обыграть «Зенит», и заранее стелет соломку»

Радимов: «Зарема понимает, что «Спартаку» невозможно обыграть «Зенит», и заранее стелет соломку»

10 июня 2022, 21:01
10

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил поведение «Спартака» перед Суперкубком России. Москвичи угрожают бойкотом из-за проведения игры в Санкт-Петербурге.

«Зарема Салихова просто понимает, что «Спартак» намного слабее «Зенита», выиграть невозможно. Поэтому заранее стелет соломку для своих футболистов. К сожалению, это не по-спортивному – всe решается на поле. Она понимает, что на поле «Зенит» гораздо сильнее, поэтому «Спартаку» в этой истории легче бойкотировать матч, чем проиграть. Точно так же, как и десятое место списывается на то, что во всeм виноваты судьи, и команда не досчиталась очков. Это уже переходит все границы.

Тут даже уже не смешно – смешно было изначально. Просто идeт демотивация футболистов «Спартака», потому что они прекрасно знают, что если проиграют матч, то могут спокойно свалить всe на судей, на ветер, на не тот стадион – вместо того, чтобы выйти и играть. Непризнание своих ошибок связано с трусостью. «Спартак» боится в очередной раз проиграть «Зениту», – сказал Радимов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Спартак Радимов Владислав
Комментарии (10)
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Томик
1654889363
Говнюк, если не боитесь ничего, чего бы жеребьевку не провести, хотя бы. Что за позорище? Фу.
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шахта Заполярная
1654892471
Но если ты такой непобедимый, то что ты боишься играть на нейтральном поле? Бздишь потерять преимущество, свое поле, болельщиков явно будет больше, на судей, кто бы не был, все равно будет давление, т.к. зарплату они получают не на Канарах, они там отдыхают после таких матчей. Да 99% судить будут ивановы и мешковы, условные. Это ОПГ дюков бомжей со всех сторон соломой обложил, а ты про Зарему свой слюнявый рот открываешь.Ваша кодла боится Заремы, потому что она говорит правду. ДЕШОВКИ.
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nik55
1654924581
че вы тогда бздите играть на нейтральном поле ?
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