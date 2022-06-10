Глушаков отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал изменения на посту главного тренера команды.

В четверг клуб объявил об отставке Паоло Ваноли, а на следующий день назначил вместо него Гильермо Абаскаля.

«Чтобы комментировать, нужно находиться в структуре клуба или хотя бы в команде.

Если смотреть со стороны болельщика, то ситуация двоякая: результат в чемпионате был отвратительным, но Кубок России выиграли – «плюс» Ваноли заработал.

А дальше всe за президентом «Спартака» Леонидом Арнольдовичем [Федуном], как он скажет, так и будет.

Мне сложно давать комментарий о новом тренере, ведь как решил шеф, так и решил. Понятно, что можно было и российского тренера назначить в такой ситуации.

Главное, чтобы был результат у «Спартака», это самое важное, работу нового тренера покажут время и результат, как дальше будет продвигаться команда, правильный или неправильный тренер», – сказал Глушаков.