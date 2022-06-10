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Тренер «Факела» Василенко: «Широков – один из величайших футболистов в истории России»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высоко отозвался о бывшем полузащитнике сборной России Романе Широкове.

– В «Краснодаре» я работал с целой группой классных игроков – Спартаком Гогниевым, Федором Кудряшовым, Александром Ерохиным. Ерохин вообще сделал себя сам – настоящий пахарь.

То же самое Роман Широков, которого отдавали в дубль «Сатурна», когда я там работал. Считаю, что это один из величайших футболистов в нашей истории.

Мало того, что он всех ребят приучил приезжать на тренировку раньше срока, так в каждой игре за дубль выкладывался на максимум.

Неважно, куда мы едем, как добираемся – он заряжал всю команду. Не просто так потом доигрался до капитанской повязки в «Зените» и сборной России.

– Честно, я удивлен. У Широкова тех времен была репутация хулигана.

– Все было совершенно не так.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 15:38
Комментарии4
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    Рейтинг: +2807

    FRZZ 29 минут назад

    Широков – один из величайших мудаков в истории Российского футбола.

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    Рейтинг: +413

    Снег 35 минут назад

    Ты тоже на тренировке бъёшь ногами всех в лицо безнаказанно? Ты этого уголовника научил в"Сатурне" бить судей ЛЕЖАЧИХ в лицо? Сволочи...

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    Рейтинг: +13945

    Fusballer 49 минут назад

    Ахаха

    0
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    Рейтинг: +6884

    nik55 1 час назад

    он такой же великий футболист как и ты великий тренер

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