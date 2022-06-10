Тренер «Факела» Василенко: «Широков – один из величайших футболистов в истории России»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высоко отозвался о бывшем полузащитнике сборной России Романе Широкове.

– В «Краснодаре» я работал с целой группой классных игроков – Спартаком Гогниевым, Федором Кудряшовым, Александром Ерохиным. Ерохин вообще сделал себя сам – настоящий пахарь.

То же самое Роман Широков, которого отдавали в дубль «Сатурна», когда я там работал. Считаю, что это один из величайших футболистов в нашей истории.

Мало того, что он всех ребят приучил приезжать на тренировку раньше срока, так в каждой игре за дубль выкладывался на максимум.

Неважно, куда мы едем, как добираемся – он заряжал всю команду. Не просто так потом доигрался до капитанской повязки в «Зените» и сборной России.

– Честно, я удивлен. У Широкова тех времен была репутация хулигана.

– Все было совершенно не так.