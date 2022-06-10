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  • Зарема – об уходе Ваноли из «Спартака»: «Остается только со слезами на глазах сказать: «Спасибо» и «Прости»

Зарема – об уходе Ваноли из «Спартака»: «Остается только со слезами на глазах сказать: «Спасибо» и «Прости»

10 июня 2022, 14:30
8

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

«Мы очень благодарны Паоло. С пониманием относимся к такому решению.

Он принял команду в непростой период, а по ходу работы с каждым днем ему и его помощникам становилось все труднее. Его коллеги катапультировались из России, успев купить билеты еще не с тремя пересадками до Германии.

Однако он не бросил клуб в феврале и верил до последнего, что международная обстановка разрядится. Благодаря этой вере «Спартак» не посыпался, в отличие от «Динамо». Но чуда не произошло.

Остается только со слезами на глазах сказать Паоло: «Спасибо»! Спасибо за важные победы. Спасибо за единение. Спасибо за то, что не было равнодушных ни в команде, ни среди сотрудников клуба. За то, что каждый стремился стать лучше.

И еще хочется сказать: «Прости». За всех диванных экспертов, которые ненавидели его с первого дня просто назло. За эшелон высказываний вечно негативных, завистливых, нереализовавшихся тренеров-ждунов на так называемом спортивном канале.

От души хочется пожелать работать в топ-чемпионате, как это случилось у Эмери и Тедеско. А мы, скорее всего, даже не сможем посмотреть трансляции этих матчей – если только они не пиратские или не подключим VPN», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Новым тренером спартаковцев стал 33-летний Гильермо Абаскаль.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Салихова Зарема
Комментарии (8)
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vladimir-7
1654861428
Зарема, не плачь, вон тебе новенького и молодого подогнали.
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jek718875
1654861931
Молоток Зарема! Снова на высоте! всё разложила как есть,жаль только,что не возглавила команду
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Назарян
1654864117
ёёёё ма ёёёё
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rash1959
1654865506
Есть яйца у тёти, как точно их нет у "диванных". Молодец Зарема.
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NewLife
1654869940
Девушка жжёт. Меткие характеристики гоп компании на срач тв.
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portero
1654880796
Я думаю ты смма "мужика" помоложе выбирала....
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