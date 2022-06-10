«Футбола я так и не увидел». Титов – о «Спартаке» Ваноли

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Есть трофей и это прекрасно, но футбола я так и не увидел, были отдельные отрезки, но для «Спартака» этого мало. Финал Кубка России еще раз доказал, что «Спартак» — народная команда, всем хочется яркого футбола!» – сказал Титов.