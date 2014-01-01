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«Футбола я так и не увидел». Титов – о «Спартаке» Ваноли

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московского клуба.

«Есть трофей и это прекрасно, но футбола я так и не увидел, были отдельные отрезки, но для «Спартака» этого мало. Финал Кубка России еще раз доказал, что «Спартак» — народная команда, всем хочется яркого футбола!» – сказал Титов.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Вместо Ваноли «Спартак» возглавил Гильермо Абаскаль.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 13:24
Комментарии2
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    Рейтинг: +3767

    serppion 22 минуты назад

    В Спартаке есть исполнители, но нет футбола. Про народность Егор приплел по привычке. Сбродная, а не народная...

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    Рейтинг: +15770

    ilichkadr 1 час назад

    Егор, сам-то понял что сказал? С одной стороны "футбола я так и не увидел", с другой "Финал Кубка России еще раз доказал, что «Спартак» — народная команда".
    Пришли посмотреть футбол, а увидели народную команду!?

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