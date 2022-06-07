Нобоа – о назначении Федотова в ЦСКА: «Реально? Я в Эквадоре, ничего не слышал»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Реально? По поводу перехода Владимира Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал, у меня отпуск, я сейчас в Эквадоре.

Рассматриваю ли для себя переезд в Москву? Пока я не думаю об этом, когда вернусь, возможно, пообщаемся с ними. Посмотрим», – сказал Нобоа.