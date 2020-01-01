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Нобоа – о назначении Федотова в ЦСКА: «Реально? Я в Эквадоре, ничего не слышал»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Реально? По поводу перехода Владимира Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал, у меня отпуск, я сейчас в Эквадоре.

Рассматриваю ли для себя переезд в Москву? Пока я не думаю об этом, когда вернусь, возможно, пообщаемся с ними. Посмотрим», – сказал Нобоа.

  • Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15960

    житель СПб 38 минут назад

    Из этого самое интересное - отпуск в Эквадоре...

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