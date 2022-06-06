Дзагоев: «Собираюсь еще года три поиграть. «Алания»? Обязательно»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих планах на будущее.
«Не было даже мыслей о завершении карьеры, собираюсь ещe года три поиграть. Отдохнул до конца мая и уже начал тренироваться.
«Алания»? Осетия – моя родина, и в футболке «Алании» я когда-нибудь обязательно сыграю», – заявил 31-летний футболист.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.
Источник: «Чемпионат»