Дзагоев: «Собираюсь еще года три поиграть. «Алания»? Обязательно»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих планах на будущее.

«Не было даже мыслей о завершении карьеры, собираюсь ещe года три поиграть. Отдохнул до конца мая и уже начал тренироваться.

«Алания»? Осетия – моя родина, и в футболке «Алании» я когда-нибудь обязательно сыграю», – заявил 31-летний футболист.