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Дзагоев: «Собираюсь еще года три поиграть. «Алания»? Обязательно»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих планах на будущее.

«Не было даже мыслей о завершении карьеры, собираюсь ещe года три поиграть. Отдохнул до конца мая и уже начал тренироваться.

«Алания»? Осетия – моя родина, и в футболке «Алании» я когда-нибудь обязательно сыграю», – заявил 31-летний футболист.

  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
  • В мае хавбек покинул клуб, расторгнув контракт по взаимному согласию.

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Источник: «Чемпионат»

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06.06.2022 22:40
Комментарии1
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    Рейтинг: +4286

    mopecekca 1 час назад

    не знаю, стал ли ты легендой своего клуба -но уважения заслужил своей отдачей!!

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