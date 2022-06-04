Тренер «Факела» Василенко – лучший в ФНЛ в мае

ФНЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам мая.

Это Олег Василенко из «Факела».

Воронежская команда в прошлом месяце одержала четыре победы в четырех матчах, что позволило ей финишировать на втором месте и получить прямую путевку в РПЛ.

48-летний Василенко признан лучшим по версии и лиги, и болельщиков.

На награду также претендовали Александр Бородюк («Торпедо»), Виталий Панов («Акрон»), Алексей Поддубский («СКА-Хабаровск»), Евгений Бушманов («Спартак-2») и Марцел Личка («Оренбург»).

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