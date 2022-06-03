Агент Фассона: «Сделка с «Локомотивом» близка к завершению. Их проект превосходен»

Илдемир Лопес, агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, дал понять, что игрок близок к переходу в «Локомотив».
«Да, переговоры идут, сделка близка к завершению. Проект, который был представлен «Локомотивом», превосходен.
Лукас Фассон – это спортсмен, который обязательно покажет себя на высоком уровне», – сказал агент.
- Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года.
- Он провел 20 матчей без результативных действий.
- Рыночная стоимость бразильца – 1,5 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Чемпионат»