Агент Фассона: «Сделка с «Локомотивом» близка к завершению. Их проект превосходен»

Илдемир Лопес, агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона, дал понять, что игрок близок к переходу в «Локомотив».

«Да, переговоры идут, сделка близка к завершению. Проект, который был представлен «Локомотивом», превосходен.

Лукас Фассон – это спортсмен, который обязательно покажет себя на высоком уровне», – сказал агент.

Фассон играет за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года.

Он провел 20 матчей без результативных действий.

Рыночная стоимость бразильца – 1,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?