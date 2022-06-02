Лига наций. Гол и ассист Хвичи помогли Грузии разгромить Гибралтар и другие результаты

Завершились четыре матча первого тура Лиги наций.

Победы одержали сборные Косово, Грузии и Эстонии, а Болгария сыграла вничью с Северной Македонией.

Грузины дома разгромили Гибралтар со счетом 4:0, в активе экс-футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии забитый мяч и голевая передача.

Лига наций. Группа C2. 1-й тур

Кипр – Косово – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бериша, 65; 0:2 – Жегрова, 78.

Лига наций. Группа C4. 1-й тур

Грузия – Гибралтар – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 12; 2:0 – Кашия, 33; 3:0 – Микаутадзе, 87; 4:0 – Казаишвили, 88.

Болгария – Северная Македония – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Десподов, 13; 1:1 – Ристовски, 50.

Лига наций. Группа D2. 1-й тур

Эстония – Сан-Марино – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кирсс, 24; 2:0 – Тамм, 32.

Календарь Лиги наций

Турнирные таблицы Лиги наций

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