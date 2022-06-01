«Зенит» – наш лучший клуб, в него нельзя не пойти». Семин – Хайкину

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в «Зенит».

– Как считаете, надо ли Хайкину в «Зенит» после неплохого сезона в Европе?

– Никита самостоятелен в своих решениях. Одно знаю, что у него достаточно много предложений и у него продолжается контракт с нынешним клубом. Если он меня спросит совета, я, конечно, скажу, что «Зенит» – это наша лучшая команда. Он знает об этом. В «Зенит» нельзя не пойти. Никита – вратарь высокой квалификации. Надо просто посмотреть матчи, в которых его команда играла против «Ромы», и вообще весь сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» консультировался с представителями Хайкина.

Клуб может купить 26-летнего вратаря из-за приостановки переговоров с Ильей Лантратовым из «Химок».

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