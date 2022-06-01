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  • «Зенит» – наш лучший клуб, в него нельзя не пойти». Семин – Хайкину

«Зенит» – наш лучший клуб, в него нельзя не пойти». Семин – Хайкину

1 июня 2022, 11:53
10

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в «Зенит».

– Как считаете, надо ли Хайкину в «Зенит» после неплохого сезона в Европе?

– Никита самостоятелен в своих решениях. Одно знаю, что у него достаточно много предложений и у него продолжается контракт с нынешним клубом. Если он меня спросит совета, я, конечно, скажу, что «Зенит» – это наша лучшая команда. Он знает об этом. В «Зенит» нельзя не пойти. Никита – вратарь высокой квалификации. Надо просто посмотреть матчи, в которых его команда играла против «Ромы», и вообще весь сезон.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» консультировался с представителями Хайкина.
  • Клуб может купить 26-летнего вратаря из-за приостановки переговоров с Ильей Лантратовым из «Химок».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Буде-Глимт Хайкин Никита Семин Юрий
Комментарии (10)
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Беспонтий
1654073888
"Не ходи к нему на встречу, не ходи, У него гранитный камушек в груди."
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Plyash
1654075493
Сёмин,ты никогда не задумывался,почему Спартак отказался от твоих услуг,как только в команду пришёл Николай Осянин? Да,первая причина это та,что он как игрок сильнее тебя.Но не эта причина главная,а то,что ты как игрок никогда не любил тот клуб,за который играл,потому и менял их с лёгкостью. Игрок-середнячок.
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Вомбат
1654076732
У Зайкина нет шансов заиграть в АПЛ, несмотря на британский паспорт. Его уровень в Англии - даже не чемпионшип, а первая лига. Зениту он безусловно не нужен, так как Одоевский ничем не хуже. Оба исправно и одинаково косячат. Хайкин останется в Норвегии и правильно сделает. Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе.
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Enter2006
1654076977
Лантратова задвигают из-за гадёныша болбоя... Жаль, очень жаль, вот так просто можно порушить себе карьеру. ((
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odessakmv
1654077011
ни Хайкин Зениту, ни Зенит Хайкину - не нужны!!!
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portero
1654077437
Поосто в Зените гарантированно в основу, а в других клубах воротчики неплохие имеются... Да и по зарплате выгодные условия...
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ААМ
1654086290
Еще один вроде Крицука или Одоевского.
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