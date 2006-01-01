Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?

«Зенит» – наш лучший клуб, в него нельзя не пойти». Семин – Хайкину

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в «Зенит».

– Как считаете, надо ли Хайкину в «Зенит» после неплохого сезона в Европе?

– Никита самостоятелен в своих решениях. Одно знаю, что у него достаточно много предложений и у него продолжается контракт с нынешним клубом. Если он меня спросит совета, я, конечно, скажу, что «Зенит» – это наша лучшая команда. Он знает об этом. В «Зенит» нельзя не пойти. Никита – вратарь высокой квалификации. Надо просто посмотреть матчи, в которых его команда играла против «Ромы», и вообще весь сезон.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» консультировался с представителями Хайкина.
  • Клуб может купить 26-летнего вратаря из-за приостановки переговоров с Ильей Лантратовым из «Химок».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Гендиректор «Зенита»: «Переговоры с представителями Хайкина – фейк» 1
«Зенит» может купить Хайкина из-за приостановки переговоров с Лантратовым 3
«Зенит» составил шорт-лист из вратарей. В нем Хайкин, голкиперы из РПЛ, ФНЛ и Белоруссии 3
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:53
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +65020

    portero 25 минут назад

    Поосто в Зените гарантированно в основу, а в других клубах воротчики неплохие имеются...
    Да и по зарплате выгодные условия...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: -17

    odessakmv 32 минуты назад

    ни Хайкин Зениту, ни Зенит Хайкину - не нужны!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3380

    Enter2006 33 минуты назад

    Лантратова задвигают из-за гадёныша болбоя... Жаль, очень жаль, вот так просто можно порушить себе карьеру. ((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11506

    Вомбат 37 минут назад

    У Зайкина нет шансов заиграть в АПЛ, несмотря на британский паспорт. Его уровень в Англии - даже не чемпионшип, а первая лига. Зениту он безусловно не нужен, так как Одоевский ничем не хуже. Оба исправно и одинаково косячат. Хайкин останется в Норвегии и правильно сделает. Лучше быть первым на деревне, чем последним в городе.

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +12680

    playsh 57 минут назад

    Сёмин,ты никогда не задумывался,почему Спартак отказался от твоих услуг,как только в команду пришёл Николай Осянин? Да,первая причина это та,что он как игрок сильнее тебя.Но не эта причина главная,а то,что ты как игрок никогда не любил тот клуб,за который играл,потому и менял их с лёгкостью.
    Игрок-середнячок.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +465

    чаппай > playsh 42 минуты назад

    И что? Кто-то разве возводит Семина в ранг великих игроков?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +12680

    playsh > чаппай 1 минуту назад

    Очень жаль,что Вы прочли только последнюю фразу...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +650

    dragoon000320 1 час назад

    только не это, Хайкину не нужно портить свою европейскую карьеру бомжарней. Тем более у него есть британский паспорт, есть реальный шанс заиграть в АПЛ...

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15566

    ilichkadr > dragoon000320 59 минут назад

    Это только у нас паспорта "играют". Чтобы заиграть в АПЛ, надо не за «Будё-Глимт» играть.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2861

    Беспонтий 1 час назад

    "Не ходи к нему на встречу, не ходи,
    У него гранитный камушек в груди."

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11