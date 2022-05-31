Черышев: «Ощущаю себя лет на 25! Хочу играть как можно дольше»

Футболист сборной России Денис Черышев рассказал, как изменилось его отношение к спортивному режиму.

– Как себя ощущаете физически? Проблемы со здоровьем позади?

– Могу с уверенностью сказать, что чувствую себя намного лучше по сравнению с тем, когда я был моложе. Ощущаю себя лет на 25!

Больше слежу за собой, лучше питаюсь. Это когда ты молодой, можешь чуть нарушить режим питания или тренировок. А когда тебе 30, относишься к режиму гораздо серьезней.

Не знаю, как у других, но если я на выходных сходил в кафе и пиццу покушал, потом ощущаю внутренний дискомфорт, как будто что-то не то.

С этого года постоянно стал делать специальную растяжку, мне это очень сильно помогает. Если хочешь много лет играть в футбол, надо следить за режимом, это очень важно.

– До скольких лет хотели бы играть?

– Как можно дольше! Силы есть, а там уж как Бог даст. Отбывать номер точно не собираюсь: я не тот человек, который просто подпишет контракт и будет сидеть без амбиций на лавке.

Я предан своему делу, я люблю футбол. С нетерпением жду, когда смогу выйти на поле в составе новой команды.

Черышев стал свободным агентом, покинув «Валенсию».

В прошедшем сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Россиянин всю карьеру провел в испанских клубах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?