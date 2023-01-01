Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
2 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

Черышев – об уходе из «Валенсии»: «Слезы наворачивались на глаза. Этот клуб навсегда в сердце»

Футболист сборной России Дмитрий Черышев высказался об уходе из «Валенсии».

— Расскажите о своем последнем матче за «Валенсию».

— Мы играли против «Сельты», я вышел на поле в перерыве. Приятно, что победили. После финального свистка поаплодировал болельщикам.

Прощание с командой получилось очень трогательным. В раздевалке сделали памятную фотографию с партнерами по команде. Тренерский штаб и игроки пожелали мне удачи в дальнейшей карьере.

Слезы наворачивались на глаза: за «Валенсию» я выступал 4,5 года, сыграл больше 100 матчей. Побеждали в Кубке Испании. Словом, есть что вспомнить хорошего. В «Валенсии» я провел значимую часть своей карьеры, и этот клуб навсегда останется в моем сердце.

  • Черышев стал свободным агентом, покинув «Валенсию».
  • Он всю карьеру провел в испанских клубах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Черышев: «Я очень соскучился по футболу! Внутренняя духовная сила двигает меня вперед»
Черышев: «Из России ко мне не обращались. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах» 2
Черчесов: «Ко мне в «Ференцварош» отправляют Дзюбу и Черышева, но их нет в наших списках» 2
Источник: «Известия»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:52
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11