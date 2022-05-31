Черышев – об уходе из «Валенсии»: «Слезы наворачивались на глаза. Этот клуб навсегда в сердце»

Футболист сборной России Денис Черышев высказался об уходе из «Валенсии».

– Расскажите о своем последнем матче за «Валенсию».

– Мы играли против «Сельты», я вышел на поле в перерыве. Приятно, что победили. После финального свистка поаплодировал болельщикам.

Прощание с командой получилось очень трогательным. В раздевалке сделали памятную фотографию с партнерами по команде. Тренерский штаб и игроки пожелали мне удачи в дальнейшей карьере.

Слезы наворачивались на глаза: за «Валенсию» я выступал 4,5 года, сыграл больше 100 матчей. Побеждали в Кубке Испании. Словом, есть что вспомнить хорошего. В «Валенсии» я провел значимую часть своей карьеры, и этот клуб навсегда останется в моем сердце.

Черышев стал свободным агентом, покинув «Валенсию».

Денис провел 122 матча за клуб, забил 11 голов и отдал 12 ассистов.

Он всю карьеру провел в испанских клубах.

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