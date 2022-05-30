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  • Гендиректор «Спартака»: «Сегодня будет встреча с Ваноли. Там услышим, останется он или нет»

Гендиректор «Спартака»: «Сегодня будет встреча с Ваноли. Там услышим, останется он или нет»

30 мая 2022, 14:06
8

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном уходе Паоло Ваноли из столичного клуба.

«У меня нет пока информации. Предпосылок к уходу Ваноли не было. Информации не было. Сегодня встреча, подведение итогов. Встретимся с тренерским штабом, там услышим. Или желание продолжить работу или нежелание.

Вчера предпосылок не было. Есть ли возможность у него уйти, заплатив какую-то сумму? У него контракт. Я пока не готов комментировать», – сказал Мележиков.

  • Итальянец возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством Ваноли команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (8)
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Fusballer
1653909932
Уйдёт на пике с первым трофеем в карьере.
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RealDiMoNMadrid
1653910370
А что за фетиш такой у Спартака - каждый раз, каждый сезон увольнять тренеров? Я не особо слежу за российским футбичем, но всё же новости про увольнение тренера из Спартака мелькают чаще остальных...)
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NewLife
1653914253
Если не выгонят, то сам не уйдет.
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DOCTOR PENALTY
1653914914
Прошла инфа, что Зарема с Федуном отойдут от управления клубом. Самое время вернуть Карпина, отпустите Ваноли.
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Вомбат
1653923804
Давление оттуда он выдержал, серьезных предложений в отличие о Шварца, не получал и не получит. Так что сам он не уйдет. Если, конечно, Спартак собирается выполнять условия контракта.
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