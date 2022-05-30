Гендиректор «Спартака»: «Сегодня будет встреча с Ваноли. Там услышим, останется он или нет»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном уходе Паоло Ваноли из столичного клуба.

«У меня нет пока информации. Предпосылок к уходу Ваноли не было. Информации не было. Сегодня встреча, подведение итогов. Встретимся с тренерским штабом, там услышим. Или желание продолжить работу или нежелание.

Вчера предпосылок не было. Есть ли возможность у него уйти, заплатив какую-то сумму? У него контракт. Я пока не готов комментировать», – сказал Мележиков.

Итальянец возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.

Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.

Под руководством Ваноли команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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