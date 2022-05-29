Каттани: «Ваноли – лучший тренер «Спартака» за последнее время. Если у клуба есть проблемы, то точно не в нем»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани похвалил главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Останется ли Ваноли? Хочу прекратить разговоры, он – лучший тренер клуба за последнее время. Сравните по очкам с Кононовым, Виторией и Тедеско, за тот же период проведенных матчей. Если у «Спартака» есть проблемы, то они точно не в Ваноли», – сказал Каттани.

Ранее сообщалось, что Ваноли и Каттани покинут «Спартак», если команда не выиграет Кубок России.

Клуб занял 10-е место в РПЛ.

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