Писарев: «Моя цель – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной»

Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал о своей цели.

«Считаю вызов меня как помощника главного тренера очень важным шагом в моей карьере к цели, которой я иду – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной в будущем, ведь это венец любого тренера», – сказал Писарев.

Специалист вошел в тренерский штаб российской сборной в июле 2021 года.

На клубном уровне он возглавлял «Олимпиец» и «Урожай».

С 2010 по 2015 год Писарев работал с молодежной сборной России.

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