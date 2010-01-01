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Писарев: «Моя цель – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной»

Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал о своей цели.

«Считаю вызов меня как помощника главного тренера очень важным шагом в моей карьере к цели, которой я иду – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной в будущем, ведь это венец любого тренера», – сказал Писарев.

  • Специалист вошел в тренерский штаб российской сборной в июле 2021 года.
  • На клубном уровне он возглавлял «Олимпиец» и «Урожай».
  • С 2010 по 2015 год Писарев работал с молодежной сборной России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1752

    моэм 11 минут назад

    Связи есть , таланта нет , раз дожив до 53 лет не заинтересовал ни один клуб РПЛ .

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    Рейтинг: +22816

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    С такими связями, как у Николая Николаевича, много шагов до намеченной цели делать не придётся. Хорошо помню его интервью, когда он тренировал команду с Рублёвки.

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    Рейтинг: +15782

    житель СПб > DOCTOR PENALTY 12 минут назад

    Главное - чтобы были результаты работы. Например, взял бы условный Рубин и довел его до РПЛ. Или, как Федотов - взял новый клуб Сочи на базе Тосно и довел его до серебряных медалей. Вот это показатель способностей и результатов.

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