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  • Писарев: «Моя цель – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной»

Писарев: «Моя цель – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной»

28 мая 2022, 10:39
6

Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал о своей цели.

«Считаю вызов меня как помощника главного тренера очень важным шагом в моей карьере к цели, которой я иду – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной в будущем, ведь это венец любого тренера», – сказал Писарев.

  • Специалист вошел в тренерский штаб российской сборной в июле 2021 года.
  • На клубном уровне он возглавлял «Олимпиец» и «Урожай».
  • С 2010 по 2015 год Писарев работал с молодежной сборной России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Писарев Николай
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1653723997
С такими связями, как у Николая Николаевича, много шагов до намеченной цели делать не придётся. Хорошо помню его интервью, когда он тренировал команду с Рублёвки.
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моэм
1653727289
Связи есть , таланта нет , раз дожив до 53 лет не заинтересовал ни один клуб РПЛ .
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Беспонтий
1653728726
усики бородка не текила водка не динамо не спартак просто выспренный м.у.дак
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Январь 59
1653736159
Был хорошим игроком. Но тренер - это не только понимание игры, но и педагогика. Умение доводить до сознания игрока его роль на поле и на полную использовать потенциал игрока, а не так , что я скажу то и будет. Есть игроки , которые лучше видят поле и быстрее принимают решение по последнему пасу, есть игроки, которые лучше разрушают атаку, а есть игроки одного удара. Именно эти игроки часто дают результат, и если такого голеадора из тренерского принципа и опыта поставить левым защитником, то толку не будет. Что бы получилось из условного Азмуна или Дзюбы в роли крайнего защитника или центрового опорного зощитника.
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