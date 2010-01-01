Писарев: «Моя цель – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной»

Связи есть , таланта нет , раз дожив до 53 лет не заинтересовал ни один клуб РПЛ .
Николай Писарев, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал о своей цели.
«Считаю вызов меня как помощника главного тренера очень важным шагом в моей карьере к цели, которой я иду – быть главным тренером клуба РПЛ, а возможно и сборной в будущем, ведь это венец любого тренера», – сказал Писарев.
- Специалист вошел в тренерский штаб российской сборной в июле 2021 года.
- На клубном уровне он возглавлял «Олимпиец» и «Урожай».
- С 2010 по 2015 год Писарев работал с молодежной сборной России.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?