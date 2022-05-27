«Герта» – о договоренности со Шварцем: «Не участвуем в спекуляциях»

Директор по коммуникациям «Герты» Маркус Юнг прокомментировал информацию о согласовании контракта с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем.

«Герта» согласовала контракт с Сандро Шварцем? Мы не участвуем в спекуляциях», – сказал Юнг.

Шварц работает в России с осени 2020 года.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Сообщалось, что «Герта» уже договорилась с тренером.

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