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Агент Самошникова прокомментировал будущее игрока в «Рубине»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, пока не знает, останется ли его клиент в казанском клубе после вылета в ФНЛ.

«У нас контракт с «Рубином», действующий еще год, здесь нужно будет переговорить с руководством клуба, понять, какие планы на Илью Самошникова.

Исполком РФС только прошел, сейчас рано что-то говорить, нужно день-два для понимания по дальнейшей карьере Ильи.

Тогда будет видение ситуации и у самого клуба, им тоже все нужно проанализировать – как они будут дальше действовать, какой у них будет бюджет», – сказал агент.

  • В этом сезоне Самошников забил 1 гол в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
  • Сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны ЦСКА и «Торпедо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 16:53
Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +4831

    ySS 1 час назад

    Самошников уйдет в Москву, гаспром вряд ли ...

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  • ...
    Рейтинг: +24674

    vladimir-7 1 час назад

    Конечно, Самошникову надо переходить в ЦСКА, тем более клуб предлагает и, ни
    в коем случае, не терять ни время, ни игровую практику в РПЛ.

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