Агент Самошникова прокомментировал будущее игрока в «Рубине»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, пока не знает, останется ли его клиент в казанском клубе после вылета в ФНЛ.
«У нас контракт с «Рубином», действующий еще год, здесь нужно будет переговорить с руководством клуба, понять, какие планы на Илью Самошникова.
Исполком РФС только прошел, сейчас рано что-то говорить, нужно день-два для понимания по дальнейшей карьере Ильи.
Тогда будет видение ситуации и у самого клуба, им тоже все нужно проанализировать – как они будут дальше действовать, какой у них будет бюджет», – сказал агент.
- В этом сезоне Самошников забил 1 гол в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны ЦСКА и «Торпедо».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «РБ Спорт»