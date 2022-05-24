Агент Самошникова прокомментировал будущее игрока в «Рубине»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, пока не знает, останется ли его клиент в казанском клубе после вылета в ФНЛ.

«У нас контракт с «Рубином», действующий еще год, здесь нужно будет переговорить с руководством клуба, понять, какие планы на Илью Самошникова.

Исполком РФС только прошел, сейчас рано что-то говорить, нужно день-два для понимания по дальнейшей карьере Ильи.

Тогда будет видение ситуации и у самого клуба, им тоже все нужно проанализировать – как они будут дальше действовать, какой у них будет бюджет», – сказал агент.

В этом сезоне Самошников забил 1 гол в 27 матчах.

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

Сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны ЦСКА и «Торпедо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?