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ЦСКА поборется с «Торпедо» за Самошникова из «Рубина»

Определился второй клуб, который претендует на защитника «Рубина» Илью Самошникова. Помимо «Торпедо» игрок интересен ЦСКА.

Москвичей привлекает способность Самошникова играть на обоих флангах обороны.

  • «Рубин» вылетел в ФНЛ.
  • Самошников ранее выступал за «Торпедо».
  • Контракт 24-летнего уроженца Москвы с «Рубином» действует еще год.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +64427

    portero 40 минут назад

    Вчера Самошников рубит Кротова в двух метрах от бокового , а тот морду воротит в сторону...
    Слуцкеру надо спасибо судейкам сказать, игрочишки сами забив гол сипенки, уверовали в победу...

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    Рейтинг: +15732

    житель СПб 58 минут назад

    Убил Слуцкий Рубин. И свою карьеру заодно...

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    Рейтинг: +24661

    vladimir-7 > житель СПб 19 минут назад

    Ты-то что так усердно дерьмом поливаешь тренера Рубина и его команду..

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