ЦСКА поборется с «Торпедо» за Самошникова из «Рубина»

Вчера Самошников рубит Кротова в двух метрах от бокового , а тот морду воротит в сторону...
Слуцкеру надо спасибо судейкам сказать, игрочишки сами забив гол сипенки, уверовали в победу...
Определился второй клуб, который претендует на защитника «Рубина» Илью Самошникова. Помимо «Торпедо» игрок интересен ЦСКА.
Москвичей привлекает способность Самошникова играть на обоих флангах обороны.
- «Рубин» вылетел в ФНЛ.
- Самошников ранее выступал за «Торпедо».
- Контракт 24-летнего уроженца Москвы с «Рубином» действует еще год.
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